16 gennaio 1749 nasceva l’Alfieri | sepolto tra i grandi a Santa Croce

Il 16 gennaio 1749, ad Asti, nasceva Vittorio Alfieri, figura centrale nella letteratura italiana. Considerato il fondatore della tragedia moderna nel nostro paese, il suo contributo ha segnato un punto di svolta nel panorama culturale italiano. Alfieri è sepolto tra i grandi a Santa Croce a Firenze, testimone della sua importanza storica e letteraria.

Firenze, 16 gennaio 2026 – Il 16 gennaio del 1749 nasceva ad Asti Vittorio Alfieri, il grande drammaturgo, poeta e scrittore considerato il fondatore della tragedia italiana moderna. Morirà l'8 ottobre del 1803 a Firenze. Nato in una famiglia nobile piemontese, durante la giovinezza intraprese numerosi viaggi in Europa e si dedicò intensamente allo studio dei classici. La sua produzione teatrale, influenzata dall'Illuminismo e dal classicismo, riflette un forte impegno civile ed è attraversata dall'ideale della libertà, intesa come emancipazione morale e politica dell'individuo. Oltre a numerose tragedie, Alfieri scrisse anche un'autobiografia, la Vita, in cui ripercorre le tappe del suo percorso umano e intellettuale.

