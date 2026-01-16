Cesc Fabregas ha commentato la copertura mediatica del match Como-Milan, evidenziando come l’analisi dei dati statistici, come i tiri e i gol attesi, possa essere interpretata in modo diverso dai commentatori. La discussione mette in luce l’importanza di un’analisi obiettiva e accurata delle prestazioni sportive, evitando giudizi affrettati e sensazionalismi.

Quasi 2 xG (gol attesi) contro poco più di uno del Milan, 18 tiri totali (8 in porta) contro 7 (4 in porta). Il Como produce tanto, gioca, è pericoloso, ma alla fine perde 1-3 in casa contro il Milan di Massimiliano Allegri. E della produzione della sua squadra, della fase difensiva e del risultato, il tecnico del Como Cesc Fabregas ha parlato – con qualche polemica – nel post gara a Dazn. “Oggi è stato difficile dire qualcosa ai ragazzi. Cosa dovevo dirgli? A volte c’è da fare i complimenti agli avversari e io li faccio al Milan, ai singoli. Faccio i complimenti a Maignan e Rabiot “, ha esordito il tecnico spagnolo, che in precedenza aveva sviato la domanda sul rigore: “Il vostro esperto (Luca Marelli, ndr) ne saprà più di me ovviamente, lascio a voi quest’analisi”. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

© Ilfattoquotidiano.it - “1-3, il risultato è 1-3. Risultatismo, che qui piace tanto”: la polemica di Fabregas contro i commentatori Dazn dopo Como-Milan

