? LIVE! Pisa-Atalanta tutti gli aggiornamenti in diretta

Segui gli aggiornamenti in tempo reale di Pisa-Atalanta, partita valida per la giornata odierna alle 20:45. Le formazioni ufficiali vedono il Pisa schierato con un 3-4-2-1, con Scuffet tra i pali e un reparto offensivo composto da Tramoni e Moreo. Ti forniremo tutte le novità e gli sviluppi dell'incontro, rimanendo aggiornati su ogni fase della partita.

Pisa-Atalanta (20:45). Pisa (3-4-2-1): Scuffet; Calabresi, Canestrelli, Coppola; Touré, Marin, Aebischer, Angori; Tramoni, Moreo; Meister. All. Gilardino A disp. Semper, Nicolas, Esteves, Bozhinov, Mbambi, Bettazzi, Piccinini, Leris, Hojolt, Lorran, Buffon, Durosinmi Atalanta (3-4-3): Carnesecchi; Scalvini, Hien, Ahanor; Musah, Pasalic, de Roon, Bernasconi; De Ketelaere, Scamacca, Zalewski. All. Palladino. A disp. Sportiello, Rossi, Kossounou, Kolasinac, Zappacosta, Ederson, Samardzic, Kamaldeen, Maldini, Raspadori, Krstovic. Arbitro: Matteo Marchetti (sezione di Ostia Lido) Gli aggiornamenti in diretta. 🔗 Leggi su Bergamonews.it Leggi anche: ? LIVE! Atalanta-Milan, tutti gli aggiornamenti in diretta Leggi anche: ? LIVE! Udinese-Atalanta, tutti gli aggiornamenti in diretta Di seguito sono raccolti articoli, fonti e contenuti online collegati alla notizia pubblicata. Pisa - Atalanta in Diretta Streaming | IT; Dove vedere Pisa-Atalanta in tv e streaming: canale, orario, formazioni; Pisa-Atalanta come e dove vederla: Sky o DAZN? Canale tv, diretta streaming e orario; Pisa-Atalanta: orario, diretta, probabili formazioni e dove vedere in tv e streaming la Serie A. Pisa-Atalanta, le formazioni ufficiali e il risultato in diretta LIVE - Palladino si affida a Scamacca davanti, con De Ketelaere e Zalewski alle sue spalle. sport.sky.it

