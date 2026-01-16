? LIVE! Pisa-Atalanta 1-1 tutti gli aggiornamenti in diretta

Segui gli aggiornamenti in tempo reale della partita tra Pisa e Atalanta, conclusasi con un risultato di 1-1. I marcatori sono Krstovic al 83° minuto e Durosinmi al 87°. Ecco un riepilogo delle formazioni e delle sostituzioni, per restare aggiornato sugli sviluppi di questa sfida di calcio.

Pisa-Atalanta 1-1. Marcatori: 83? Krstovic, 87? Durosinmi Pisa (3-4-2-1): Scuffet; Calabresi (90+2? Bozhinov), Canestrelli, Coppola; Touré, Marin (68? Piccinini), Aebischer, Angori; Tramoni (68? Leris), Moreo; Meister (68? Durosinmi). A disp. Semper, Nicolas, Esteves, Mbambi, Bettazzi, Hojolt, Lorran, Buffon. All. Gilardino Atalanta (3-4-3): Carnesecchi; Scalvini (70? Krstovic), Hien, Ahanor; Musah (56? Zappacosta), Pasalic (56? Ederson), de Roon, Bernasconi; De Ketelaere, Scamacca (56? Raspadori), Zalewski (82? Kamaldeen). A disp. Sportiello, Rossi, Kossounou, Kolasinac, Samardzic, Maldini. All.

