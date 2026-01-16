? LIVE! Pisa-Atalanta 0-0 tutti gli aggiornamenti in diretta

Segui gli aggiornamenti in tempo reale sulla partita Pisa-Atalanta, terminata con il punteggio di 0-0. La cronaca fornisce dettagli su formazione e sviluppo del match, offrendo un quadro chiaro e preciso dell’andamento dell’incontro. Restate con noi per tutte le novità e le analisi relative a questa sfida di calcio, in un aggiornamento accurato e senza enfasi.

Pisa-Atalanta 0-0. Marcatori: – Pisa (3-4-2-1): Scuffet; Calabresi, Canestrelli, Coppola; Touré, Marin, Aebischer, Angori; Tramoni, Moreo; Meister. A disp. Semper, Nicolas, Esteves, Bozhinov, Mbambi, Bettazzi, Piccinini, Leris, Hojolt, Lorran, Buffon, Durosinmi. All. Gilardino Atalanta (3-4-3): Carnesecchi; Scalvini, Hien, Ahanor; Musah, Pasalic, de Roon, Bernasconi; De Ketelaere, Scamacca, Zalewski. A disp. Sportiello, Rossi, Kossounou, Kolasinac, Zappacosta, Ederson, Samardzic, Kamaldeen, Maldini, Raspadori, Krstovic. All. Palladino Arbitro: Matteo Marchetti (sezione di Ostia Lido) Ammoniti: – Espulsi: – Note: –

