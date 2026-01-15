ZTL Centro storico a 30 km h le strade interessate

Da oggi, 15 gennaio, entra in vigore il nuovo limite di velocità di 30 km/h nelle zone del centro storico interessate dalla ZTL. Dopo l’installazione dei cartelli di segnalazione ai varchi, questa misura si applica anche alle principali arterie come corso Vittorio Emanuele, via del Teatro Marcello e il Traforo, al fine di migliorare la sicurezza e la qualità della vita nel cuore della città.

Dopo il posizionamento dei cartelli di segnalazione ai varchi, da OGGI 15 gennaio l’avvio. Il nuovo limite è attivo anche sulle arterie più ampie, come corso Vittorio Emanuele, via del Teatro Marcello e il Traforo. La velocità è tra le principali cause di sinistri stradali e gli interventi per ridurla puntano ad abbattere il rischio di incidenti gravi. Tra le misure previste: 5 nuovi dispositivi autovelox sulla via Colombo, oltre a quelli già attivi su Tangenziale e viale Newton; 175 attraversamenti pedonali rialzati; nuove strade scolastiche; altre 1000 strade a 30 kmh; altri 40 Photored, entro il 2026, con particolare attenzione agli incroci più ampi. 🔗 Leggi su Funweek.it

