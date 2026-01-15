Zona 30 a Roma da oggi tutti lo sanno ma in pochi rispettano il limite di velocità

Da oggi Roma introduce ufficialmente la “zona 30”, una misura sperimentale che limita la velocità a 30 km/h nelle aree designate. L’obiettivo è migliorare la sicurezza e ridurre l’inquinamento, anche se molti automobilisti sono già consapevoli di questa limitazione. La fase di sperimentazione, avviata giovedì 15 gennaio, invita alla collaborazione di tutti per rendere più vivibile la città.

Roma inaugura giovedì 15 gennaio la sperimentazione della “ zona 30 “, che impone ad automobilisti e motociclisti una velocità non superiore ai 30 chilometri orari. Limitazioni che coinvolgono in questa prima fase il centro storico di Roma, dal Tridente al Muro Torto, con limiti estesi anche su strade che prima avevano soglie diverse, inclusi snodi importanti come Corso Vittorio Emanuele, Lungotevere, Via Barberini, Via XX Settembre e tratti di Via dei Fori Imperiali. Una appuntamento atteso dai tanti ciclisti romani, in prima fila l’associazione “Salvaciclisti”. “È un’ottima iniziativa che limiterà il numero degli incidenti e azzererà, come a Bologna, il numero delle vittime – spiega Alessandra Grasso – Qui in centro, di giorno e con il traffico, può risultare inutile, ma la sera qui le macchine sfrecciano anche oltre gli ottanta all’ora”. 🔗 Leggi su Lapresse.it © Lapresse.it - "Zona 30" a Roma da oggi, tutti lo sanno ma in pochi rispettano il limite di velocità Leggi anche: Roma, il centro storico Ztl diventa zona 30. Da giovedì 15 gennaio scatta il limite di velocità Leggi anche: Roma: nasce "zona 30", da domani in area Ztl limite di 30 Km orari Di seguito sono raccolti articoli, fonti e contenuti online collegati alla notizia pubblicata. Il centro di Roma dal 15 gennaio diventa una grande zona 30: ecco le strade coinvolte; Rivoluzione a Roma: da oggi il Centro storico diventa Zona 30. Traffico limitato a 30 km all'ora; Sito Istituzionale | Dal 15 gennaio Zona 30 nella Ztl Centro; Roma, tutta la Ztl del centro diventa Zona 30: cosa cambia per sicurezza e multe | .it. Roma 'frena', da oggi nel centro storico limite dei 30 km orari - Il primo mese sarà di assestamento poi saranno anche installati gli indicatori della velocità ... adnkronos.com

Roma, da oggi il Centro storico diventa "Zona 30": le aree coinvolte - Dal 15 gennaio nel centro storico di Roma parte la zona 30 all’interno della Ztl, dopo la firma della determina del Comune che ha dato ufficialmente avvio al provvedimento. notizie.it

Roma zona 30, la mappa della Capitale: da quando cambiano i limiti di velocità - Il provvedimento punta a uniformare la velocità in tutta l’area, con l’obiettivo di ridurre gli incidenti. quifinanza.it

Roma Zona 30: dal 15 gennaio limite a 30 km/h in tutta la Ztl del centro storico x.com

