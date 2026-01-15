Zirkzee Roma la pista non è ancora tramontata! Contatti continui con lo United | Carrick l’ago della bilancia
Zirkzee Roma mantiene aperte le possibilità di un trasferimento, con continui contatti con lo United. Carrick gioca un ruolo chiave nel futuro dell’attaccante olandese, mentre la strategia offensiva della Roma potrebbe ancora evolversi. La situazione resta in evoluzione, e il club segue attentamente gli sviluppi per definire le prossime mosse.
Zirkzee Roma, la pista non è ancora tramontata! Contatti continui con lo United: Carrick decisivo per il futuro dell’attaccante olandese La rivoluzione offensiva della Roma potrebbe non essere finita qui. Nonostante gli arrivi roboanti di Robinio Vaz e Donyell Malen, la dirigenza dei Giallorossi non ha alcuna intenzione di mollare la presa su Joshua Zirkzee. . 🔗 Leggi su Calcionews24.com
