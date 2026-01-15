Zirkzee alla Roma? L’indizio social fa sognare i tifosi

Le ultime indiscrezioni suggeriscono un possibile interesse della Roma per Joshua Zirkzee. L’indizio social ha alimentato i commenti dei tifosi, in attesa di sviluppi ufficiali. Dopo gli acquisti recenti e le strategie di mercato, la società continua a lavorare per rafforzare la rosa e migliorare la competitività della squadra in vista della nuova stagione.

Il mercato della Roma non si esaurisce con gli arrivi di Robinio Vaz e Donyell Malen. Dopo i colpi messi a segno con Marsiglia e Aston Villa, Frederic Massara è al lavoro per completare l’organico e consegnare a Gian Piero Gasperini una rosa ancora più competitiva. Il nome che continua a tornare con forza sul taccuino giallorosso è quello di Joshua Zirkzee. Una pista mai del tutto raffreddata e che potrebbe improvvisamente riaccendersi. L’esonero di Ruben Amorim ha infatti rimescolato le carte: quando l’operazione con il Manchester United sembrava ormai definita, il club inglese ha frenato bruscamente. 🔗 Leggi su Ilnerazzurro.it Leggi anche: Calciomercato Roma, la pista Zirkzee si riapre: l’indizio sui social Leggi anche: Zirkzee Roma, arriva un importante indizio social da parte dell’ex obiettivo di mercato della Juventus La pagina raccoglie notizie, link e post provenienti da testate e piattaforme online. Calciomercato Roma la pista Zirkzee si riapre | l’indizio sui social. Roma, il punto su Zirkzee: dall’indizio social alla nuova concorrenza italiana - E così, il fatto che sul profilo instagram di Joshua Zirkzee non sia più presente il Manchester United nella bio del calciatore viene interpretato come un ulteriore segnale dei propositi d’addio ... asromalive.it

FOTO - Zirkzee e l’indizio social: tolta dalla bio il riferimento al Manchester Utd - Mentre i giallorossi si muovono per chiudere Malen (dopo aver accolto a Roma Vaz), l'attaccante ex Bologna manda segnali social da Manchester ... ilromanista.eu

Zirkzee, prestito con diritto. Lo United ora apre, la Roma all’assalto - Già, perché l’orizzonte si è del tutto allargato: dal considerare incedibile il centravanti alla possibilità invece di privarsene a gennaio, i Red Devils hanno preso atto del momento critico che ... gazzetta.it

Tra Joshua Zirkzee e la Roma non è ancora finita Ecco gli ultimi aggiornamenti #ASRoma #RomanewsEU #CalciomercatoRoma facebook

La Roma non molla Zirkzee, dipenderà dal giocatore e Carrick #SkySport #SkyCalciomercato #Calciomercato #Roma #Zirkzee x.com

