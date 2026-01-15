Yildiz si arrende non ci sono più dubbi | tifosi della Juve furiosi

Yildiz si arrende, confermando le voci di un addio vicino alla Juventus. La notizia, ormai ufficiale, ha suscitato reazioni tra i tifosi bianconeri, molti dei quali esprimono delusione e frustrazione. In questo contesto, si approfondiscono le implicazioni di questa decisione per il futuro del club e il percorso del giovane talento all’interno della squadra.

La notizia di queste ore coglie tutti impreparati in casa Juventus: il protagonista è ancora una volta Kenan Yildiz. Ieri sera, poco prima del fischio d’inizio di Inter-Lecce, Lautaro Martinez ha ricevuto il premio EA Sports FC Player Of The Month. Si tratta di un prestigioso riconoscimento che si assegna ogni mese: per il computo totale di dicembre sono state considerate le giornate dalla 14esima alla 17esima giornata di Serie A. Lautaro Martinez (AnsaFoto) – Calciomercato.it L’attaccante argentino dell’Inter, che ieri sera ha cambiato il match contro il Lecce con il suo ingresso in campo, ha preceduto diversi nomi eccellenti in questa speciale graduatoria. 🔗 Leggi su Calciomercato.it

