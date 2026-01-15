Yemen accepts prime minister’s resignation appoints foreign minister as new PM
Il Consiglio di leadership presidenziale dello Yemen ha accettato le dimissioni del Primo Ministro Salem bin Breik, nominando il Ministro degli Esteri, Shaya Mohsen Zind, come nuovo capo del governo. Questa decisione si inserisce nel contesto delle recenti evoluzioni politiche nel paese, con l’obiettivo di promuovere stabilità e dialogo. Le implicazioni di questo cambio di leadership saranno monitorate nei prossimi mesi.
Jan 15 (Reuters) - Yemen's presidential leadership council has accepted the resignation of Prime Minister Salem bin Breik and appointed Foreign Minister Shaya Mohsen Zind.
