Yamal Rashford pareggia la Copa del Rey nel primo tempo in bianco contro la squadra di seconda divisione

Nel primo tempo della partita di Copa del Rey tra Racing e Barcellona, Rashford ha segnato l’unico gol per i blaugrana, portando il risultato in parità. La squadra di seconda divisione ha mostrato una buona tenuta, rendendo il match equilibrato e aperto a ulteriori sviluppi. La sfida, giocata giovedì, ha suscitato interesse per la possibilità di un upset ai danni del club catalano.

2026-01-15 23:11:00 Il web non parla d’altro: Marcus Rashford ha segnato l’unico tentativo del Barcellona in porta durante la prima metà della trasferta di Copa del Rey contro il Racing giovedì, quando la squadra di seconda divisione si è avvicinata di più all’inseguimento di una sconfitta agli ottavi. L’allenatore del Barça Hansi Flick ha nominato una forte squadra titolare tra cui il detentore del Trofeo Kopa Yamal, il capocannoniere Ferran Torres e l’attaccante dell’Inghilterra Rashford, solo per il Racing per testare il portiere ospite Joan Garcia attraverso il tiro di Suleiman Camara nelle prime fasi. 🔗 Leggi su Justcalcio.com © Justcalcio.com - Yamal, Rashford pareggia la Copa del Rey nel primo tempo in bianco contro la squadra di seconda divisione Leggi anche: Formazioni confermate per la Copa del Rey Leggi anche: DAZN amplia lofferta di calcio spagnolo con la Copa del Rey fino al 2029 La notizia è accompagnata da articoli, post social e contenuti correlati disponibili più avanti. "Yamal come Ronaldo il Fenomeno, al Barcellona per vincere tutto": Rashford sogna in grande - È una novità per me, ma l'obiettivo è lo stesso: vincere la partita. tuttosport.com Il Barça non è Yamal-dipendente: super-Rashford, la rosa di Flick è all'altezza - L’obiettivo di ogni allenatore è avere una squadra competitiva anche in assenza dei suoi giocatori chiave. tuttomercatoweb.com Tutti pazzi per Lamine Yamal, Rashford confessa: "Mi piacerebbe giocare con lui" - Uno degli obiettivi di mercato del Barcellona è Marcus Rashford, che di certo gradirebbe la destinazione blaugrana. tuttomercatoweb.com Barcellona-Athletic Bilbao 5-0: baschi spazzati via con Yamal, Rashford e Lewandowski in panchina x.com Tambayar Mohd Bakir | Yace: Meyasa Rashford yake yawan Sanya takalmi blue ko orange Rashford da takalman shui 1. Rashford yana hae da Nike, kalar shui yana cikin takalman Mercurial da aka fi erawa 2. Rie launi guda yana sa masoya su ga - facebook.com facebook

