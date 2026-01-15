World in Dancing 5°edizione

La quinta edizione di World in Dancing si svolgerà presso Art Orient Academy a Napoli, il 30 e 31 maggio 2026. L'evento, organizzato da Dalia Deya, offre un’occasione per appassionati e professionisti di condividere esperienze e approfondire le diverse discipline della danza. Per informazioni e dettagli sul programma, è possibile contattare via email all’indirizzo [email protected].

PROGRAMMASABATO 30 MAGGIO 2026ORE 11:00- 13:00 WORKSHOP DANZA MEDIEVALE (con Napoli e il Medioevo)pausa pranzoORE 15:00- 17:00 WORKSHOP DANZA ORIENTALE (con Lelah Kaur)ORE 18:45 PASSEGGIATA TEATRALIZZATA NAPOLI DANZATAORE 21:00 CENA SPETTACOLO NAPOLI NEL MONDODOMENICA 31 MAGGIO 2025ORE 11:00 - 13:00 WORKSHOP DANZA POLINESIANA (con Dalia Deya)PAUSA PRANZOORE 15:00 - 17:00 WORKSHOP FLAMENCO (con Giulia Compagno)ORE 17:00- 19:00 WORKSHOP PERSIANA (con Julia Hussner )ORE 20:00- 22:00 APERICENA DANZATO SFILATA LE.DA APPROFITTA PER PASSARE UN WEEK AND A NAPOLI TRA DANZA CULTURA E FANTASTICHE ESPERIENZE-CENA SPETTACOLO TIPICA NAPOLETANA- EVENTO DANZE DAL MONDO-PASSEGGIATA TEATRALIZZATA NAPOLI DANZATA-VISITA CULTURALE-SFILATA LE.

