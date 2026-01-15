William ingaggia una crisis manager per salvare i Windsor | chi è quale sarà il suo ruolo

In un periodo complesso per la monarchia britannica, il principe William ha deciso di assumere una crisis manager per affrontare le recenti difficoltà. Questa figura professionale sarà chiamata a gestire le criticità, tutelare l’immagine della famiglia reale e contribuire alla stabilità dell’istituzione. L’intervento mira a rafforzare la comunicazione e a preservare il prestigio dei Windsor in un contesto di crescente attenzione pubblica.

Nel momento più delicato per la monarchia britannica degli ultimi decenni, tra scandali irrisolti, fratture familiari mai sanate e un’opinione pubblica sempre più critica, il principe William avrebbe deciso di affidarsi a una figura esterna, esperta di gestione delle crisi, per proteggere il futuro della Casa reale. Chi è Liza Ravenscroft, la donna delle emergenze. Professionista schiva e poco incline alla ribalta, Liza Ravenscroft è considerata una delle crisis manager più efficaci del Regno Unito. Specializzata in comunicazione strategica e contenimento reputazionale, avrebbe lavorato in passato per grandi istituzioni e figure pubbliche travolte da scandali mediatici complessi. 🔗 Leggi su Panorama.it

William ingaggia una crisis manager per salvare i Windsor: chi è Liza Ravenscroft, avrà il compito di gestire Andrea, Harry e Meghan; William ingaggia una crisis manager per salvare i Windsor: a Liza Ravenscroft il compito di gestire Andrea, Sarah Ferguson, Harry e Meghan

