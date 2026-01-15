Werder Brema-Eintracht Francoforte venerdì 16 gennaio 2026 ore 20 | 30 | formazioni ufficiali quote pronostici

Analisi e dettagli sulla partita Werder Brema-Eintracht Francoforte, in programma venerdì 16 gennaio 2026 alle ore 20:30, con formazioni ufficiali, quote e pronostici. La sfida, valida per il diciottesimo turno della Bundesliga, rappresenta un importante momento di confronto tra le due squadre, con attenzione alle probabili strategie e alle prospettive di risultato. Ecco tutte le informazioni utili per seguire e valutare l'incontro.

Va di corsa la Bundesliga di questo periodo che per l'anticipo del diciottesimo turno vede il Werder Brema di Steffen affrontare in casa l'Eintracht Francoforte. Per i bianco verdi poco da fare nella tana del Borussia Dortmund, con i gialloneri affamati di punti che li hanno liquidati con un secco 3 a 0. Classifica comunque buona, visto e considerato la gara.

