Il match tra Werder Brema ed Eintracht Francoforte, in programma venerdì 16 gennaio 2026 alle 20:30, apre il diciottesimo turno della Bundesliga. In questa occasione, si affrontano due squadre con obiettivi diversi in classifica. Di seguito, analisi delle formazioni, quote e pronostici per un confronto che promette equilibrio e attenzione.

Va di corsa la Bundesliga di questo periodo che per l’anticipo del diciottesimo turno vede il Werder Brema di Steffen affrontare in casa l’Eintracht Francoforte. Per i bianco verdi poco da fare nella tana del Borussia Dortmund, con i gialloneri affamati di punti che li hanno liquidati con un secco 3 a 0. Classifica comunque buona, visto e considerato la gara . InfoBetting: Scommesse Sportive e Pronostici. 🔗 Leggi su Infobetting.com

© Infobetting.com - Werder Brema-Eintracht Francoforte (venerdì 16 gennaio 2026 ore 20:30): formazioni, quote, pronostici

Leggi anche: Eintracht Francoforte-Borussia Dortmund (venerdì 09 gennaio 2026 ore 20:30): formazioni, quote, pronostici

