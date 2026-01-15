Werder Brema-Eintracht Francoforte venerdì 16 gennaio 2026 ore 20 | 30 | formazioni quote pronostici

L’anticipo del diciottesimo turno di Bundesliga si svolge venerdì 16 gennaio 2026 alle 20:30, con il match tra Werder Brema e Eintracht Francoforte. In questa occasione, si affrontano due squadre con obiettivi diversi in classifica. Di seguito, analisi delle formazioni, quote e pronostici per una partita che può offrire spunti interessanti per gli appassionati di calcio tedesco.

Va di corsa la Bundesliga di questo periodo che per l’anticipo del diciottesimo turno vede il Werder Brema di Steffen affrontare in casa l’Eintracht Francoforte. Per i bianco verdi poco da fare nella tana del Borussia Dortmund, con i gialloneri affamati di punti che li hanno liquidati con un secco 3 a 0. Classifica comunque buona, visto e considerato la gara. InfoBetting: Scommesse Sportive e Pronostici. 🔗 Leggi su Infobetting.com

