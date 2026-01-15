Werder Brema-Eintracht Francoforte venerdì 16 gennaio 2026 ore 20 | 30 | formazioni quote pronostici

Da infobetting.com 15 gen 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

L’anticipo del diciottesimo turno di Bundesliga si svolge venerdì 16 gennaio 2026 alle 20:30, con il match tra Werder Brema e Eintracht Francoforte. In questa occasione, si affrontano due squadre con obiettivi diversi in classifica. Di seguito, analisi delle formazioni, quote e pronostici per una partita che può offrire spunti interessanti per gli appassionati di calcio tedesco.

Va di corsa la Bundesliga di questo periodo che per l’anticipo del diciottesimo turno vede il Werder Brema di Steffen affrontare in casa l’Eintracht Francoforte.  Per i bianco verdi poco da fare nella tana del Borussia Dortmund, con i gialloneri affamati di punti che li hanno liquidati con un secco 3 a 0. Classifica comunque buona, visto e considerato la gara. InfoBetting: Scommesse Sportive e Pronostici. 🔗 Leggi su Infobetting.com

werder brema eintracht francoforte venerd236 16 gennaio 2026 ore 20 30 formazioni quote pronostici

© Infobetting.com - Werder Brema-Eintracht Francoforte (venerdì 16 gennaio 2026 ore 20:30): formazioni, quote, pronostici

Leggi anche: Werder Brema-Eintracht Francoforte (venerdì 16 gennaio 2026 ore 20:30): formazioni, quote, pronostici

Leggi anche: Eintracht Francoforte-Borussia Dortmund (venerdì 09 gennaio 2026 ore 20:30): formazioni, quote, pronostici

La notizia è accompagnata da articoli, post social e contenuti correlati disponibili più avanti.

Pronostico Werder Brema-Eintracht: analisi e probabili formazioni, 16/01/2026, Bundesliga; Eintracht Francoforte - Borussia Dortmund in Diretta Streaming | IT; Bundesliga. Eintracht Francoforte vs Borussia Dortmund apre la 16^ giornata, il programma completo; Guida completa alla Bundesliga 2025-26: dove vederla, calendario e risultati.

werder brema eintracht francofortePronostico Werder Brema-Eintracht Francoforte: abbiamo pure la certezza - Eintracht Francoforte è una partita valida per la diciottesima giornata di Bundesliga: diretta tv, formazioni, pronostico. ilveggente.it

werder brema eintracht francofortePronostico Werder Brema vs Eintracht Francoforte – 16 Gennaio 2026 - Eintracht Francoforte apre una nuova serata di Bundesliga, con fischio d’inizio previsto per le 20:30 del 16 Gennaio 2026 al ... news-sports.it

Bundesliga, le formazioni di Werder Brema-Eintracht Francoforte: André Silva e Younes dal 1' - Sono state appena annunciate le formazioni ufficiali di Werder Brema ed Eintracht Francoforte, in campo alle 20:30 al "Weserstadion" per il 23° turno di Bundesliga. m.tuttomercatoweb.com

Sono disponibili ulteriori notizie e video informativi attraverso la ricerca dedicata.