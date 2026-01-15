Venerdì 16 gennaio 2026, alle ore 19:30, al Wohninvest Weserstadion si svolge la partita tra Werder Brema ed Eintracht Francoforte, valida per la Bundesliga. Questo incontro rappresenta un momento importante per entrambe le squadre, che cercano punti fondamentali per la classifica. Di seguito, vengono analizzati i dettagli delle probabili formazioni e le previsioni sul risultato.

Venerdì 16 gennaio 2026 (ore 19:30) il Wohninvest Weserstadion ospita una sfida importante in Bundesliga: Werder Brema contro Eintracht Francoforte. Due squadre con obiettivi diversi, ma con un’esigenza comune: ritrovare continuità. Il momento del Werder Brema. Il Werder arriva da una sconfitta pesante per 3-0 contro il Borussia Dortmund e non vive un periodo semplice. Il dato che pesa di più è la fase offensiva: i biancoverdi non segnano da tre partite e hanno spesso faticato a creare occasioni pulite negli ultimi metri. Anche dietro non è un momento brillante: la squadra ha concesso tanto nelle ultime settimane, con diverse gare in cui è andata in difficoltà quando gli avversari hanno alzato ritmo e pressione. 🔗 Leggi su Sport.periodicodaily.com

© Sport.periodicodaily.com - Werder Brema–Eintracht Francoforte preview, probabili formazioni e pronostico

Leggi anche: Pronostico Werder Brema-Eintracht Francoforte: abbiamo pure la certezza

Leggi anche: Eintracht Francoforte–St. Pauli: preview, probabili formazioni e pronostico

Sono disponibili diversi contenuti informativi e social per ampliare la visione della notizia.

Eintracht, ecco il sostituto di Trapp: dal Werder Brema arriva Michael Zetterer - L’Eintracht Francoforte ha ufficializzato l’ingaggio di Michael Zetterer dal Werder Brema con effetto immediato. tuttomercatoweb.com

Trapp torna a Parigi, l'Eintracht prende Zetterer? Il ds del Werder: "Stiamo trattando" - Secondo Sky Sport, il portiere Michael Zetterer è vicino al trasferimento dal Werder Brema all'Eintracht Francoforte. tuttomercatoweb.com

. @GenoaCFC , saltato definitivamente l’arrivo di Bento: si valutano vari nomi tra cui Hein del Werder Brema x.com

Bundesliga, il Borussia Dortmund stende il Werder Brema: ok lo Stoccarda facebook