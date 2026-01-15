Weekend a Genova e dintorni | Fiera di Sant' Antonio Portofino Marathon Winter Park Mandillo dei Semi Luca Ward e altro

Scopri gli eventi principali del weekend a Genova e dintorni, tra tradizioni, sport e cultura. La Fiera di Sant'Antonio a Chiavari, la Portofino Marathon e il Winter Park sono solo alcune delle occasioni per vivere il territorio. In questa guida troverai una selezione di appuntamenti, spettacoli e iniziative per organizzare al meglio il tuo fine settimana, senza perdere i momenti più interessanti della zona.

Il nuovo anno prosegue all'insegna di appuntamenti tradizionali come la Fiera di Sant'Antonio a Chiavari, ma non mancano lo sport e il grande teatro, oltre a spettacoli, musica e tante iniziative di intrattenimento: ecco il meglio del weekend nella nostra consueta top 10 per non perdersi proprio nulla. A Chiavari i primi giorni dell'anno nuovo significano come sempre Fiera di Sant'Antonio Abate e Fiera Agricola: nel centro cittadino oltre 500 banchi con gastronomia, artigianato e prodotti agricoli. Tutte le informazioni qui. Arrivano alcuni tra gli appuntamenti più attesi nel panorama di running invernale: nello splendido scenario del Tigullio tanti eventi adatti a tutti i livelli di preparazione, dalla maratona alla family run. 🔗 Leggi su Genovatoday.it Leggi anche: Mandillo dei Semi 2026: a Santo Stefano d'Aveto la 22^ festa del libero scambio di semi e lieviti Leggi anche: "Faccetta nera" all’autoscontro: scoppia la bufera al Winter Park di Genova Qui sotto trovi una selezione di articoli, post e contenuti legati allo stesso argomento. Weekend a Genova e dintorni: Fiamma Olimpica, mercatini, Ornano, Winter Critical Beer, Belinentreffen e altro; Chiavari, nel weekend la Fiera di Sant’Antonio e la Fiera Agricola; Fiera di Sinigaglia a Milano: orari, dove si trova e cosa comprare. Weekend a Genova e dintorni: Fiera di Sant'Antonio, Portofino Marathon, Winter Park, Mandillo dei Semi, Luca Ward e altro - Il nuovo anno prosegue all'insegna di appuntamenti tradizionali come la Fiera di Sant'Antonio a Chiavari, ma non mancano lo sport e il grande teatro, oltre a spettacoli, musica e tante iniziative di ... genovatoday.it

Weekend 17 e 18 gennaio 2026 a Genova: Aurora Leone, Luca Ward, ultimi giorni di Luna Park e Mandillo dei Semi, - Genova e la sua provincia si preparano a un fine settimana ricco di appuntamenti che spaziano dalla cultura allo sport, passando per le tradizioni locali e il divertimento per tutt ... mentelocale.it

Weekend a Genova e dintorni: Fiamma Olimpica, mercatini, Ornano, Winter Critical Beer, Belinentreffen e altro - Cortina fa tappa in Liguria, concludendo la 33^ tappa del suo viaggio al Porto Antico di Genova dove sarà allestito il Villaggio aperto a ... genovatoday.it

Un weekend, tre modi per scoprire Genova Partecipa alle visite guidate ufficiali e vivi la città passo dopo passo. Sabato 17 gennaio 15.00 – Tour Palazzi dei Rolli 15.30 – Botteghe Storiche (itinerario 4) Domenica 18 gennaio 10.30 – Genova Walking Tour vi x.com

Un weekend, tre modi per scoprire Genova Partecipa alle visite guidate ufficiali e vivi la città passo dopo passo. Sabato 17 gennaio 15.00 – Tour Palazzi dei Rolli 15.30 – Botteghe Storiche (itinerario 4) Domenica 18 gennaio 10.30 – Geno - facebook.com facebook

Sono disponibili ulteriori notizie e video informativi attraverso la ricerca dedicata.