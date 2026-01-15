Vuelle Bergamo conferma la permanenza di Alessandro Ramagli alla guida della squadra, nonostante le voci di un possibile addio. L’allenatore, ex coach, si prepara ora alla sfida contro Mestre e Pesaro, in un recupero della 15esima giornata. La società e il tecnico continuano a lavorare con attenzione, mantenendo la stabilità necessaria per affrontare le prossime partite.

Si sono rivelate infondate le voci a proposito delle dimissioni di Alessandro Ramagli (un ex), coach di Bergamo, prossima avversaria della Vuelle che stasera sarà impegnata nel recupero della 15esima giornata, a Mestre. Arriverà sicuramente più stanca dei biancorossi, perciò, la formazione lombarda all’appuntamento domenicale alla Vitrifrigo Arena. Ed arriverà alleggerita di due contratti che comunque cambiano poco nell’assetto tecnico del Gruppo Mascio: perché Saverio Bartoli, passato a Scafati, era out da metà ottobre e dunque poco ha inciso sulle sorti del gruppo, giocando appena quattro partite a inizio stagione. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net

© Sport.quotidiano.net - Vuelle, Bergamo resta in mano a Ramagli. L’ex prepara l’assalto a Mestre e Pesaro

Leggi anche: La Vuelle Pesaro schianta anche Avellino 93-72 e resta sola in vetta

Leggi anche: Vuelle, l’attacco resta il migliore dell’A2. Pesaro primeggia anche in assist e recuperi

La notizia è accompagnata da articoli, post social e contenuti correlati disponibili più avanti.

Vuelle, Bergamo resta in mano a Ramagli. L’ex prepara l’assalto a Mestre e Pesaro - Smentite le dimissioni del coach lombardo che oggi guiderà i suoi nel recupero per poi arrivare alla Vitrifrigo Arena domenica ... sport.quotidiano.net