Vuelle Bergamo resta in mano a Ramagli L’ex prepara l’assalto a Mestre e Pesaro
Vuelle Bergamo conferma la permanenza di Alessandro Ramagli alla guida della squadra, nonostante le voci di un possibile addio. L’allenatore, ex coach, si prepara ora alla sfida contro Mestre e Pesaro, in un recupero della 15esima giornata. La società e il tecnico continuano a lavorare con attenzione, mantenendo la stabilità necessaria per affrontare le prossime partite.
Si sono rivelate infondate le voci a proposito delle dimissioni di Alessandro Ramagli (un ex), coach di Bergamo, prossima avversaria della Vuelle che stasera sarà impegnata nel recupero della 15esima giornata, a Mestre. Arriverà sicuramente più stanca dei biancorossi, perciò, la formazione lombarda all’appuntamento domenicale alla Vitrifrigo Arena. Ed arriverà alleggerita di due contratti che comunque cambiano poco nell’assetto tecnico del Gruppo Mascio: perché Saverio Bartoli, passato a Scafati, era out da metà ottobre e dunque poco ha inciso sulle sorti del gruppo, giocando appena quattro partite a inizio stagione. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net
Vuelle, Bergamo remains in Ramagli's hands. The former manager prepares an assault on Mestre and Pesaro. - He will lead his team through recovery today before arriving at the Vitrifrigo Arena on Sunday. sport.quotidiano.net
