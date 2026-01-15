Vr46 giallonere di grinta Rossi | Vogliamo vincere

Vr46, il team di Valentino Rossi, punta a migliorare costantemente su ogni pista. Dopo un 2023 caratterizzato da velocità e risultati positivi, nel 2024 l’obiettivo è rafforzarsi e ottenere vittorie, poiché per Rossi e il suo team, vincere rappresenta il traguardo più ambizioso. La stagione in corso si presenta come un’occasione per consolidare i progressi e aspirare al massimo risultato.

"Vogliamo migliorare ovunque, su ogni pista. Nel 2025 abbiamo fatto buone cose, siamo stati veloci, volevamo arrivare sul podio il più possibile. Bene, nella nuova stagione vogliamo provare a vincere, perchè vincere è meglio che salire semplicemente sul podio. E poi dobbiamo crescere sul piano della continuità, essere protagonisti gara dopo gara e non a singhiozzo.". Una raffica di buoni motivi, quelli messi in fila da Valentino, nel giorno in cui si alza il sipario sul 2026 del suo team, il Pertmanina-Vr46. Buoni motivi che si riflettono alla perfezione anche sulla livrea della Ducati dei suoi piloti, Fabio Di Giannantonio e Franco Morbidelli, una livrea che Vale (da ottimo grafico) ha inventato in prima persona accanto ad Aldo Drudi.

