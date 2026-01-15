Voce clamorosa dalla Turchia | Lukaku si è offerto al Fenerbahce

Dalla Turchia arriva una voce di mercato riguardante Romelu Lukaku, attaccante del Napoli. Secondo alcune fonti, l’attaccante avrebbe manifestato interesse a trasferirsi al Fenerbahçe. La notizia, ancora da verificare, solleva interrogativi sul futuro del giocatore e sulle possibili trattative tra le parti. Restano da attendere aggiornamenti ufficiali per comprendere meglio la situazione.

Spunta una clamorosa voce di mercato per l’attaccante azzurro. Dalla Turchia arriva la clamorosa notizia di un possibile addio dell’attaccante del Napoli Romelu Lukaku, direzione . L'articolo proviene da ForzAzzurri.net. 🔗 Leggi su Forzazzurri.net

