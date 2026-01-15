Viviana Varese | La cucina è condivisione voglio insegnarlo alla gente

Viviana Varese, chef stellata e figura di rilievo nel panorama culinario italiano, ha scelto di condividere la passione per la cucina come forma di comunicazione e tradizione. Dopo un percorso tra alta cucina e radici regionali, si ispira ai principi di Gualtiero Marchesi, sottolineando l’importanza di valorizzare la tradizione italiana. La sua filosofia si concentra sull’insegnare e diffondere il valore della cucina come momento di condivisione e cultura.

La seconda, anzi terza, anzi quarta vita di Viviana Varese, chef campana tra le poche donne in Italia ad essersi fregiata della stella Michelin e che oggi, dopo un lungo excursus nel variegato universo dell'alta cucina, ha deciso di seguire la grande lezione del maestro Gualtiero Marchesi che diceva ai suoi epigoni: "L'alta cucina ce l'avete già in casa, la tradizione delle regioni italiane, lavorate su quella". Lei lo ha fatto e con un guizzo in più: comunicarla ed insegnarla al grande pubblico. Oggi, dopo le esperienze milanesi dei suoi ristoranti Alice e ViVa, dopo la lunga collaborazione con la stellata indiana Ritu Dalmia a "Spica" e "Polpo", Varese declina brillantemente le sue due anime: quella della raffinata ricercatrice che scava nella tradizione per rivisitarla, e quella più "pop", nel senso di una cucina democratica che però mette al primo posto la qualità.

