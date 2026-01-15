Vivere oltre la diagnosi | un pomeriggio per capire come combattere il tumore al seno e il dolore
Vivere oltre la diagnosi è un incontro dedicato a chi desidera comprendere meglio il tumore al seno e affrontarlo con maggiore consapevolezza. Organizzato da Salute Donna Odv di Forlì in collaborazione con Irst “Dino Amadori” Irccs, questo pomeriggio di confronto offre strumenti e informazioni utili per affrontare la malattia con serenità e meno paure. Un’occasione per condividere esperienze e rafforzare la consapevolezza sulla gestione del percorso di cura.
Conoscere la malattia per affrontarla con più strumenti e meno paure: è questo l'obiettivo del pomeriggio di confronto in programma lunedì prossimo e organizzato da Salute donna Odv – sezione di Forlì, insieme a Irst “Dino Amadori” Irccs. Al centro del dibattito ci saranno il tumore al seno. 🔗 Leggi su Forlitoday.it
