vittoria e sorpasso la solierese accelera sogno playoff

La Solierese si impone con un risultato di 2-0 contro Masone, consolidando la propria posizione in classifica e avvicinandosi ai playoff. La squadra ha mostrato solidità e determinazione, mantenendo alta la concentrazione nel corso della partita. Questa vittoria rappresenta un passo importante nel percorso stagionale, alimentando le speranze di raggiungere obiettivi prestigiosi. La formazione ha saputo adattarsi alle sfide, dimostrando compattezza e impegno in ogni fase del match.

solierese 2 masone 0 SOLIERESE: Tosi, Gianelli, Bartolomeo, Meccorrapaj, Vignocchi, Mandreoli, Bozzani, Boschetti (80’ Pagano), D’Ambrosio (70’ Caselli), Feninno, Tagliavini (95’ Schirmo). A disp.: Prejmerean, Guandalini, Laino, Vaccari, Lazzaretti, Ligabue. All. Greco MASONE: Giaroli, Zagnoli, Valmori, Bonacini, Burani (73’ Melioli), Pozzi (53’ Bonacini), Acquah, Carrera (53’ Mohmoh), Jocic, Campaniello S. (80’ Paoli), Ventura. A disp.: Catellani, Omari, Campaniello N., Meyong, Tascedda. All. Marchesini Arbitro: Fogacci di Bologna Reti: 43’ D’Ambrosio, 93’ Bartolomeo Nite: ammoniti: Burani, Ligabue, Caselli, Boschetti, Vignocchi La Solierese batte il Masone e irrompe in zona playoff scavalcando i reggiani. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net

