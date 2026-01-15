Vite in campo | quando le Olimpiadi diventano storia civile

Le Olimpiadi rappresentano molto più di semplici gare sportive. Attraverso la loro storia si riflettono le trasformazioni politiche, sociali e culturali che hanno segnato il Novecento e l’epoca contemporanea. Dal boicottaggio alle manifestazioni di protesta, queste competizioni sono uno specchio delle vicende civili e del progresso globale, offrendo uno sguardo approfondito sulle dinamiche che hanno influenzato il nostro mondo.

Le Olimpiadi non sono solo competizioni, record e medaglie. Sono anche un osservatorio privilegiato dei grandi cambiamenti politici, sociali e culturali del Novecento e del presente. Da questa consapevolezza nasce "Vite in campo. Olimpiadi che hanno cambiato la storia", il percorso culturale promosso da Fondazione Giangiacomo Feltrinelli in collaborazione con Fiera Milano, in vista delle Olimpiadi Invernali di Milano Cortina 2026. Un progetto che intreccia sport, memoria e cittadinanza. "Vite in campo" è un viaggio narrativo che unisce sport, memoria storica e impegno civile. Un progetto articolato che prende forma attraverso incontri pubblici, un podcast originale e format teatrali capaci di trasformare la storia in un'esperienza viva e condivisa.

