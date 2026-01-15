VIRTUS Piscitella l’ex Rimini trasloca sul Titano
Giammario Piscitella si trasferisce alla Virtus San Marino, club che ha conquistato l’ultimo scudetto nel calcio sammarinese. L’ex centrocampista del Rimini, noto per la sua esperienza e versatilità, inizia una nuova fase della sua carriera in un contesto competitivo e stimolante, contribuendo alla crescita del team e portando con sé un bagaglio di competenze maturato nel calcio italiano.
Giammario Piscitella riparte dai campioni di San Marino. L’ex centrocampista del Rimini dell’era Rota da ieri è un giocatore della Virtus, il club che ha vinto l’ultimo scudetto del calcio sammarinese. Piscitella arriva nel campionato sammarinese, esattamente in neroverde, dopo aver messo insieme in carriera 8 presenze in seria A con le maglie di Roma e Genoa, oltre 40 in B e varie stagioni in serie C, dove è stato protagonista soprattutto a Novara e Rimini (56 presenze e 6 gol realizzati in biancorosso). Recentemente l’esterno d’attacco classe 1993 in serie D era tornato alla Pistoiese, poi l’Aquila e infine alla NovaRomentin. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net
