Giammario Piscitella si trasferisce alla Virtus San Marino, club che ha conquistato l’ultimo scudetto nel calcio sammarinese. L’ex centrocampista del Rimini, noto per la sua esperienza e versatilità, inizia una nuova fase della sua carriera in un contesto competitivo e stimolante, contribuendo alla crescita del team e portando con sé un bagaglio di competenze maturato nel calcio italiano.

Giammario Piscitella riparte dai campioni di San Marino. L’ex centrocampista del Rimini dell’era Rota da ieri è un giocatore della Virtus, il club che ha vinto l’ultimo scudetto del calcio sammarinese. Piscitella arriva nel campionato sammarinese, esattamente in neroverde, dopo aver messo insieme in carriera 8 presenze in seria A con le maglie di Roma e Genoa, oltre 40 in B e varie stagioni in serie C, dove è stato protagonista soprattutto a Novara e Rimini (56 presenze e 6 gol realizzati in biancorosso). Recentemente l’esterno d’attacco classe 1993 in serie D era tornato alla Pistoiese, poi l’Aquila e infine alla NovaRomentin. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net

© Sport.quotidiano.net - VIRTUS. Piscitella, l’ex Rimini trasloca sul Titano

Leggi anche: Dasvidania, Rimini: "Pochi turisti e costi alti". L’albergo trasloca a Mosca

Leggi anche: Coppa Titano. Si riprende con i quarti di finale ed entra in gioco anche la Virtus

Di seguito sono raccolti articoli, fonti e contenuti online collegati alla notizia pubblicata.

Calciomercato RSM, Virtus-Piscitella: si aspetta l'ufficialità - Arriva l'ex attaccante esterno del Rimini che già si allena con la squadra di Bizzotto. altarimini.it