Virtuoso un progetto di danza che cresce e crea opportunità per i giovani
Virtuoso è un progetto di danza dedicato ai giovani talenti emergenti, giunto alla sua terza edizione. Attraverso ospiti di rilievo e borse di studio, il progetto mira a sostenere lo sviluppo artistico e professionale dei giovani danzatori. Un'iniziativa che, nel tempo, ha creato opportunità di crescita e confronto nel panorama della danza italiana.
Tre edizioni, ospiti di rilievo e borse di studio per sostenere il talento emergente . 🔗 Leggi su Ildifforme.it
VIRTUOSO, DA PONTINIA IL PROGETTO DI DANZA PER I GIOVANI.
Al via a Pontinia la terza edizione di Virtuoso, il progetto che crea opportunità per i danzatori - Virtuoso è un progetto di danza nato a Pontinia che, in poco più di un anno, si è affermato come una delle realtà formative più dinamiche nel panorama coreutico della provincia di Latina. radioluna.it
