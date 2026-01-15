Virtuoso un progetto di danza che cresce e crea opportunità per i giovani  

Da ildifforme.it 15 gen 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Virtuoso è un progetto di danza dedicato ai giovani talenti emergenti, giunto alla sua terza edizione. Attraverso ospiti di rilievo e borse di studio, il progetto mira a sostenere lo sviluppo artistico e professionale dei giovani danzatori. Un'iniziativa che, nel tempo, ha creato opportunità di crescita e confronto nel panorama della danza italiana.

Tre edizioni, ospiti di rilievo e borse di studio per sostenere il talento emergente   . 🔗 Leggi su Ildifforme.it

virtuoso un progetto di danza che cresce e crea opportunit224 per i giovani160160

© Ildifforme.it - Virtuoso, un progetto di danza che cresce e crea opportunità per i giovani  

Leggi anche: VIDEO | Capodanno, il presidente della Regione Bucci: "Continueremo a costruire una Liguria che crea opportunità"

Leggi anche: Nuove opportunità per giovani band: la Fabbrica della Candele lancia il progetto insieme al maestro Sabiu

Più sotto sono elencati articoli, fonti esterne e post social collegati alla news.

VIRTUOSO, DA PONTINIA IL PROGETTO DI DANZA PER I GIOVANI.

virtuoso progetto danza cresceAl via a Pontinia la terza edizione di Virtuoso, il progetto che crea opportunità per i danzatori - Virtuoso è un progetto di danza nato a Pontinia che, in poco più di un anno, si è affermato come una delle realtà formative più dinamiche nel panorama coreutico della provincia di Latina. radioluna.it

Il campo di ricerca consente di consultare ulteriori notizie e video correlati al tema.