Vino Fidanza | Segnale forte ad un settore in sofferenza La politica è stata rapida
Il capo delegazione di Fratelli d’Italia al Parlamento europeo, Fidanza, ha commentato l’approvazione del pacchetto vino da parte della Commissione Agricoltura, definendolo un segnale forte per un settore in difficoltà. Ha sottolineato inoltre la prontezza della risposta politica, evidenziando l’importanza di iniziative mirate per sostenere il comparto vinicolo italiano in un contesto complesso.
Lo ha dichiarato il capo delegazione di Fratelli d'Italia al Parlamento europeo di Bruxelles, in seguito all'approvazione del pacchetto vino da parte della Commissione Agricoltura. 🔗 Leggi su Laverita.info
Leggi anche: Allevamenti, Fidanza: «Settore strategico in crisi, necessario definire politiche coordinate»
Leggi anche: Interviste: parla Francesco Noccioli. "Il gol? Palla messa forte verso la porta. E’ andata bene. Lanciato un segnale forte: squadra e gruppo ci sono»
Elkann fugge dai giornalisti di «Rep»; Basta con i risarcimenti ai parenti dei rapinatori; La commissione antimafia conferma: il bersaglio degli spioni era la Lega; Raccolti 326.000 euro per il carabiniere.
Fidanza (FdI), 'dall'Ue risposte concrete ai produttori sul vino' - Il via libera della commissione Agricoltura (Agri) del Parlamento europeo al pacchetto sul vino "rappresenta un segnale chiaro di attenzione verso un comparto strategico per l'agricoltura europea e it ... ansa.it
Fidanza (FdI), 'sull'agricoltura bilancio Ue è inaccettabile' - "Attendevamo con ansia un segnale di ravvedimento da parte della Commissione, dopo le tante critiche ricevute nelle ultime settimane. ansa.it
Vino: Fidanza, Segnale forte ad un settore in sofferenza, la politica è stata rapida
Approvato nuovo pacchetto europeo per il vino! Il voto unanime in Commissione Agricoltura UE è un riconoscimento politico del lavoro svolto dal governo Meloni, dal ministro Francesco Lollobrigida e dal relatore dell'ECR Carlo Fidanza, che hanno porta facebook
PACCHETTO VINO, FIDANZA (ECR–FdI): “RISPOSTE CONCRETE A PRODUTTORI” "Risultato concreto che rafforza competitività, resilienza e stabilità del settore, in un contesto di mercati globali sempre più complessi" @FidanzaCarlo Link al comunicato s x.com
La ricerca permette di visualizzare articoli e video su argomenti simili o correlati.