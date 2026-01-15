Villaricca | nuove date per il progetto Cuore in Campo le attività si terranno il giovedì

Villaricca ha aggiornato le date del progetto “Cuore in Campo”. Le attività si svolgeranno ora il giovedì, con nuove programmazioni e orari. L’Associazione Idee e Concretezza informa che l’evento previsto per il 16 gennaio è sospeso temporaneamente per una riorganizzazione delle attività. Restano invariati gli obiettivi di coinvolgimento e sensibilizzazione della comunità locale, che continuerà a essere supportata attraverso questa iniziativa.

Rimodulazione del calendario del progetto Cuore in Campo: nuove date e orari delle attività. VILLARICCA, 15 gennaio 2026 – L’Associazione Idee e Concretezza comunica che l’attività del progetto Cuore in Campo, prevista per venerdì 16 gennaio, è temporaneamente sospesa per consentire una migliore riorganizzazione delle attività. Le sessioni del progetto non si svolgeranno più il venerdì, ma ogni giovedì a partire dal 22 gennaio, dalle 19:00 alle 20:00, presso il Campetto Padre Antonio Serra di Villaricca. L’associazione invita tutti i partecipanti e le famiglie a consultare i canali ufficiali per aggiornamenti e ulteriori comunicazioni. 🔗 Leggi su Puntomagazine.it

