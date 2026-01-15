Vigilanza privata la Fisascat Cisl chiede un osservatorio prefettizio su salari e sicurezza

La Fisascat Cisl propone l’istituzione di un osservatorio prefettizio provinciale dedicato ai settori della vigilanza privata. L’obiettivo è monitorare le condizioni salariali e di sicurezza dei lavoratori impiegati negli appalti, garantendo trasparenza e tutela. Questa iniziativa mira a rafforzare il controllo e la sicurezza sul lavoro, favorendo un ambiente più equilibrato e rispettoso delle norme vigenti nel settore.

Un osservatorio provinciale, presso la Prefettura, per gli appalti della vigilanza privata al fine di monitorare le condizioni economiche e di sicurezza dei dipendenti. Lo chiede la Fisascat Cisl di Catania, a pochi giorni dall'inizio del nuovo anno, segnato già da assalti disastrosi ad alcune.

Vigilanza Italia, sospeso lo stato di agitazione dei lavoratori del portierato Asp - Sospeso lo stato di agitazione dei lavoratori di Vigilanza Italia impegnati nel servizio di portierato nei presidi ASP della provincia. siracusaoggi.it

Si parla di noi: un focus sulla Federazione Nazionale UGL Sicurezza Civile e sulla nostra attività di divulgazione. https://notizieinunclick.it/ugl-sicurezza-civile-federazione-nazionale-tutela-vigilanza-privata Lascia un like e segui la pagina per non perde facebook

Furti in serie a Giove: il Comune rafforza i controlli e valuta vigilanza privata x.com

