Vigilante morto sul cantiere a Cortina svolta | cosa è successo davvero a Pietro Zantonini

Il 8 gennaio, nel cantiere dello Stadio del Ghiaccio di Cortina d’Ampezzo, si è verificato un tragico incidente che ha causato la morte di Pietro Zantonini, vigilante presente sul luogo. Questa vicenda ha suscitato grande attenzione e interrogativi sulla sicurezza sul lavoro e le circostanze dell’accaduto. Di seguito, vengono approfonditi i dettagli e le ultime novità riguardanti quanto successo quella notte.

La notte dell'8 gennaio, dentro il cantiere dello Stadio del Ghiaccio di Cortina d'Ampezzo, è successa una di quelle storie che fanno tremare una comunità intera. Pietro Zantonini, vigilante di 55 anni, è stato trovato senza vita al termine del suo turno notturno, in uno dei punti simbolo della Cortina che si prepara ai grandi eventi invernali. Subito, sui social e nei bar del paese, è partita una domanda semplice e brutale: possibile che si possa ancora morire di freddo sul lavoro, in Italia, nel 2026? Le temperature rigidissime sulle Dolomiti in quei giorni sembravano non lasciare dubbi. Ma l'autopsia, arrivata qualche giorno dopo, ha iniziato a cambiare completamente la lettura di questa tragedia.

Pietro Zantonini, l'autopsia sul corpo del vigilante morto nel cantiere delle Olimpiadi a Cortina: «Decesso difficilmente legato al freddo» - L'autopsia sul corpo di Pietro Zantonini, il vigilante di 55 anni morto la notte dell'8 gennaio nel cantiere dello Stadio ... msn.com

Chi era Pietro Zantonini, il vigilante morto al gelo in un cantiere delle Olimpiadi di Milano-Cortina - Pietro Zantonini, 55 anni, è morto a Cortina durante un turno di vigilanza notturna in un cantiere delle Olimpiadi ... fanpage.it

Vigilante morto sul cantiere a Cortina, svolta: cosa è successo davvero a Pietro Zantonini

Vigilante morto nel cantiere olimpico, il malore e la telefonata ai colleghi. Indagato il titolare della ditta

