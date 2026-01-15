Vigilante morto sul cantiere a Cortina svolta | cosa è successo davvero a Pietro Zantonini

La morte di Pietro Zantonini, vigilante di 55 anni, avvenuta all’interno del cantiere dello Stadio del Ghiaccio di Cortina d’Ampezzo, ha suscitato attenzione e riflessioni sulle condizioni di sicurezza nei cantieri in quota. L’incidente, avvenuto nella notte dell’8 gennaio, ha coinvolto la comunità locale e ha riacceso il dibattito sulla tutela dei lavoratori durante la stagione invernale.

La morte di Pietro Zantonini, vigilante di 55 anni, avvenuta nella notte dell'8 gennaio all'interno del cantiere dello Stadio del Ghiaccio di Cortina d'Ampezzo, ha profondamente colpito la comunità locale e riacceso il dibattito nazionale sulle condizioni di lavoro nei cantieri in quota, soprattutto nel pieno della stagione invernale. In un contesto caratterizzato da temperature rigide e turni notturni, l'episodio ha subito posto l'attenzione sulla sicurezza degli addetti impegnati nei lavori legati ai grandi eventi sportivi. Dramma a Cortina, l'ipotesi iniziale del freddo. Nelle ore immediatamente successive al ritrovamento del corpo, l'ipotesi che ha preso maggiormente piede è stata quella di un decesso causato dal freddo intenso, considerato il brusco calo termico e le condizioni meteo particolarmente severe di quei giorni sulle Dolomiti.

