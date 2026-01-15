Vigilante morto nel cantiere delle Olimpiadi | cosa è emerso dall’autopsia su Pietro Zantonini

Sono stati resi noti i primi risultati dell’autopsia su Pietro Zantonini, il vigilante di 55 anni deceduto mentre svolgeva il suo turno in un cantiere delle Olimpiadi a Cortina d’Ampezzo. Le indagini mirano a chiarire le cause della morte e ricostruire le circostanze dell’incidente, contribuendo a fare chiarezza su un episodio che ha suscitato attenzione nel contesto della sicurezza nei cantieri olimpici.

I primi risultati dell'autopsia su Pietro Zantonini, scomparso a 55 anni mentre era di turno per vigilare un cantiere olimpico a Cortina d'Ampezzo. Quella notte faceva molto freddo, le temperature si aggiravano intorno ai -15 gradi.

