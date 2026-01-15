Vigilante morto in cantiere Olimpiadi | dall' autopsia non è evidente legame con il gelo

Un vigilante di 55 anni è deceduto nel cantiere dello Stadio del Ghiaccio di Brindisi. L’autopsia ha evidenziato un evento cardiaco acuto come causa del decesso, escludendo un legame diretto con l’ipotermia o il gelo. La morte si è verificata nella notte dell’8 gennaio, e al momento non sono emersi collegamenti con le condizioni climatiche estreme sul luogo di lavoro.

BRINDISI - Un "evento cardiaco acuto", ma "difficilmente riconducibile" all'ipotermia dovuta allebassissime temperature dove lavorava, sarebbe all'origine del decesso di Pietro Zantonini, il vigilante di 55 anni di Brindisi morto la notte dell'8 gennaio nel cantiere dello Stadio del Ghiaccio di.

