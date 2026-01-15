VIDEO | Processo Nada Cella Soracco | Avrei preferito tempi più brevi Cecere? Mai avuto una relazione con lei

Nel processo che riguarda l’omicidio di Nada Cella, Marco Soracco, il commercialista di Chiavari coinvolto, si esprime fiducioso. Ricordando i fatti avvenuti trent’anni fa nel suo studio, Soracco commenta i tempi del procedimento e chiarisce di non aver mai avuto rapporti con Cecere. Un aggiornamento sulla vicenda, che continua a suscitare attenzione e interesse pubblico.

Si dice fiducioso Marco Soracco, il commercialista di Chiavari nel cui studio, trent'anni fa, venne uccisa Nada Cella. La sentenza del processo per l'omicidio della donna è attesa per il primo pomeriggio di oggi - giovedì 15 gennaio - e sul banco degli imputati siedono Anna Lucia Cecere, per la. 🔗 Leggi su Genovatoday.it

Leggi anche: Processo Nada Cella, le richieste della pm: “Ergastolo per Cecere e una condanna a 4 anni per Soracco”

