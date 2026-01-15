Viaggio nella vita di Dimitris Makris.

Un approfondimento sulla vita e il lavoro di Dimitris Makris, figura significativa nel panorama cinematografico. L’evento si terrà a Castelfiorentino, presso La Stanza Rossa, sabato alle 21, con la proiezione di

CASTELFIORENTINO La Stanza Rossa di Castelfiorentino ospita sabato alle 21 la proiezione di "Qui, Dimitris Makris, ritratto di un regista", di Paola Settimini e Francesco Tassara (nella foto). Un intenso viaggio nella vita e nell’opera di Dimitris Makris, figura centrale del cinema greco e italiano del secondo Novecento. Un’occasione per conoscere i registi e aprire il dibattito al termine della proiezione. Il film è un ritratto intimo e appassionato che attraversa la lunga carriera di Makris, regista, intellettuale e uomo di cultura, capace di muoversi con naturalezza tra cinema d’autore, televisione e sperimentazione. 🔗 Leggi su Lanazione.it

