Viaggi nel tempo nella vita reale iPantellas al Teatro Alcione di Verona

Il Teatro Alcione di Verona ospiterà domenica 15 febbraio 2026 i iPantellas con uno spettacolo dedicato ai viaggi nel tempo. Un’occasione per seguire il loro percorso artistico attraverso un evento che combina divertimento e riflessione, offrendo al pubblico un’esperienza coinvolgente e originale. L’appuntamento rappresenta un momento importante nella loro carriera, invitando gli spettatori a esplorare nuove dimensioni narrative in un contesto teatrale.

Domenica 15 febbraio 2026 il Teatro Alcione di Verona accoglierà iPantellas, protagonisti di uno spettacolo che segna una tappa importante della loro lunga avventura artistica. Daniel Marangiolo e Jacopo Malnati salgono sul palco con "Viaggi nel tempo nella vita reale", uno show teatrale pensato.

