Viabilità Roma Regione Lazio del del 15-01-2026 ore 19 | 40

Ecco un’introduzione appropriata: Aggiornamenti sulla viabilità a Roma e nel Lazio del 15 gennaio 2026 alle 19:40. Astral Infomobilità fornisce le ultime notizie in tempo reale riguardo a un incidente sulla circonvallazione Tiburtina, che ha causato la chiusura del bivio per la tangenziale est in direzione Salaria. Si registrano code e incolonnamenti su diverse tratte, con ripercussioni sul traffico locale e in uscita dalla città.

Astral infomobilità nuovi aggiornamenti in tempo reale con Astral infomobilità servizio della regione Lazio a causa di un incidente avvenuto in precedenza sulla circonvallazione Tiburtina sul tratto Urbano della A24 resta chiuso il bivio per la tangenziale est in direzione Salaria vicoli provenienti dal raccordo ripercussioni al traffico con incolonnamento a partire da via Fiorentini ci spostiamo proprio sul raccordo dove permangono code a tratti in carreggiata esterna dalla Ardeatina fino alla Tuscolana in carreggiata opposta code tra Cassia bis Salaria tra Nomentana e Roma Teramo in uscita dalla città incolonnamento sulla Colombo tra via di Mezzocammino e via di Malafede verso Ostia da Gian Guido Lombardi e Astral infomobilità per il momento è tutto a più tardi un servizio della Regione Lazio

#Viabilità | #Manifestazioni | #Eventi | #Roma Mercoledì #14gennaio - Via Molise, manifestazione dalle 9:00 alle 13.00, nei pressi del Ministero delle Imprese e del Made in Italy. Possibili difficoltà di circolazione nell'area circostante - Piazza San Pietr - facebook.com facebook

#Roma #viabilità Mercoledì evento a Testaccio, in piazza Orazio Giustiniani: la viabilità x.com

