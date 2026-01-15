Viabilità Roma Regione Lazio del del 15-01-2026 ore 19 | 10

Ecco un’introduzione adatta a Google, chiara e sobria, di massimo 80 parole: Aggiornamenti sulla viabilità a Roma e nel Lazio del 15 gennaio 2026 alle ore 19:10. Astral Infomobilità fornisce le ultime notizie in tempo reale su incidenti e disagi sulla circonvallazione Tiburtina e altre arterie principali. Attualmente, sono segnalati blocchi e code su diversi tratti, tra cui la A24 e il raccordo anulare, con ripercussioni sulla fluidità

Astral infomobilità nuovi aggiornamenti in tempo reale con Astral infomobilità al servizio della regione Lazio a che cosa di un incidente avvenuto sulla circonvallazione Tiburtina sul tratto Urbano della A24 è chiuso il bivio per la tangenziale est in direzione Salaria per i veicoli provenienti dal raccordo inevitabili le ripercussioni al traffico con incolonnamento e a partire da via Fiorentini un altro incidente sta provocando disagi sul tratto extraurbano della via Tiburtina con code a partire da albuccione fino a 7 dille Verso il raccordo e ci spostiamo infine proprio sul raccordo Dove Al momento abbiamo tratti in carreggiata esterna a partire dalla Roma Fiumicino fino alla Tuscolana in carreggiata opposta code tra Cassia bis Salaria tra Nomentana e La Rustica Gianguido Lombardi e Astral infomobilità per il momento è tutto a più tardi un servizio della Regione Lazio

#Viabilità | #Manifestazioni | #Eventi | #Roma Mercoledì #14gennaio - Via Molise, manifestazione dalle 9:00 alle 13.00, nei pressi del Ministero delle Imprese e del Made in Italy. Possibili difficoltà di circolazione nell'area circostante - Piazza San Pietr - facebook.com facebook

#Roma #viabilità Mercoledì evento a Testaccio, in piazza Orazio Giustiniani: la viabilità x.com

