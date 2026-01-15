Ecco un'introduzione adatta alle tue esigenze: Aggiornamenti sulla viabilità a Roma e nel Lazio al 15 gennaio 2026, ore 18:40, forniti da Astral Infomobilità. Attualmente si registrano rallentamenti e chiusure a causa di incidenti e lavori in varie zone, tra cui la circonvallazione Tiburtina e l’A24. Si consiglia di consultare le fonti ufficiali per informazioni dettagliate e aggiornamenti in tempo reale sulla viabilità della regione.

Astral infomobilità nuovi aggiornamenti in tempo reale con Astral infomobilità servizio della regione Lazio a causa di un incidente avvenuto sulla circonvallazione Tiburtina sul tratto Urbano della A24 è chiuso il bivio per la tangenziale est in direzione Salaria per il traffico proveniente dal raccordo anulare sullo stesso tratto urbano Un altro incidente rallenta il traffico in direzione opposta tra la tangenziale è il raccordo in uscita sempre sulla A24 Roma Teramo ricordiamo che è chiusa per lavori l'uscita di Castel Madama per il traffico proveniente da Teramo la riapertura è prevista per le 8 di domani 16 gennaio vediamo infine la situazione proprio sul raccordo al momento abbiamo code a tratti in carreggiata esterna a partire dalla Roma Fiumicino Tuscolana in carreggiata opposta code tra le uscite Pisana e Boccea è più avanti tra Cassia bis Salaria e tra Nomentana e La Rustica da Gianguido lo guardi e Astral infomobilità per il momento è tutto a più tardi un servizio della Regione Lazio https:storage. 🔗 Leggi su Romadailynews.it

© Romadailynews.it - Viabilità Roma Regione Lazio del del 15-01-2026 ore 18:40

Leggi anche: Viabilità Roma Regione Lazio del del 01-01-2026 ore 18:40

Leggi anche: Viabilità Roma Regione Lazio del del 02-01-2026 ore 18:40

Qui sotto trovi una selezione di articoli, post e contenuti legati allo stesso argomento.

Viabilità Roma Regione Lazio del del 07-01-2026 ore 15 | 25; Viabilità Roma Regione Lazio del del 09-01-2026 ore 07 | 25; Viabilità Roma Regione Lazio del del 05-01-2026 ore 15 | 25; Viabilità Roma Regione Lazio del del 14-01-2026 ore 11 | 25.

Viabilità Roma Regione Lazio del del 15-01-2026 ore 18:10 - Astral infomobilità nuovi aggiornamenti in tempo reale con Astral infomobilità servizio della regione Lazio iniziamo dal raccordo anulare dove abbiamo ... romadailynews.it