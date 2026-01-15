L'odierna viabilità nella regione Lazio presenta alcuni rallentamenti. Sulla Casilina a Valmontone si registrano incolonnamenti a causa di un incidente tra Labico e il video, mentre sulla provinciale via degli Olmi si segnalano code in entrambe le direzioni. Sul Raccordo Anulare, traffico rallentato tra Roma Fiumicino e la Tuscolana, e tra Cassia bis, Salaria, Nomentana e Roma Teramo. Cantieri sulla A24 causano ulteriori rallentamenti tra Castel Mad

Astral infomobilità nuovi aggiornamenti in tempo reale con Astral infomobilità al servizio della regione Lazio invito All'attenzione perché in transito sulla Casilina nel territorio di Valmontone a causa di un incidente ci sono incolonnamenti tra Labico è il video per la provinciale via degli Olmi In entrambe le direzioni ci spostiamo sul Raccordo Anulare dove abbiamo code a tratti in carreggiata esterna a partire dalla Roma Fiumicino fino alla Tuscolana code tra le uscite Aurelia Casal del Marmo è più avanti tra Cassia bis Salaria e tra Nomentana e Roma Teramo sulla stessa Roma Teramo rallentamenti lungo il tratto Urbano a partire dalla tangenziale est fino al Raccordo sempre sulla A24 Roma Teramo per la presenza di cantieri Si procede a rilento tra Castel ma e Tivoli in direzione Roma da Gian Guido Lombardi e Astral infomobilità per il momento è tutto a più tardi un servizio della Regione Lazio https:storage. 🔗 Leggi su Romadailynews.it

© Romadailynews.it - Viabilità Roma Regione Lazio del del 15-01-2026 ore 17:25

Leggi anche: Viabilità Roma Regione Lazio del del 01-01-2026 ore 17:25

Leggi anche: Viabilità Roma Regione Lazio del del 01-01-2026 ore 15:25

La pagina raccoglie notizie, link e post provenienti da testate e piattaforme online.

Viabilità Roma Regione Lazio del del 07-01-2026 ore 15 | 25; Viabilità Roma Regione Lazio del del 09-01-2026 ore 07 | 25; Viabilità Roma Regione Lazio del del 05-01-2026 ore 15 | 25; Viabilità Roma Regione Lazio del del 14-01-2026 ore 11 | 25.

Viabilità Roma Regione Lazio del del 15-01-2026 ore 17:25 - Astral infomobilità nuovi aggiornamenti in tempo reale con Astral infomobilità al servizio della regione Lazio invito All'attenzione perché in ... romadailynews.it