Viabilità Roma Regione Lazio del del 15-01-2026 ore 16 | 25

Ecco un’introduzione sobria e chiara per Google, di massimo 80 parole: Aggiornamenti sulla viabilità a Roma e nel Lazio del 15 gennaio 2026 alle 16:25. Astral Infomobilità segnala rallentamenti e chiusure lungo diverse arterie, tra cui il raccordo anulare, l’A24 e l’A1, a causa di lavori e cantieri. Si consiglia di programmare percorsi alternativi e di consultare gli aggiornamenti in tempo reale per evitare disagi durante la giornata.

Astral infomobilità nuovi aggiornamenti in tempo reale con Astral infomobilità servizio della regione Lazio dal raccordo anulare dove abbiamo rallentamenti in carreggiata esterna dalla Roma Fiumicino fino alla Tuscolana stessa situazione in interna qui tra Cassia bis e Salaria Nomentana in Roma Teramo sulla stessa Roma Teramo rallentamenti lungo il tratto Urbano tra via Togliatti e Tor Cervara sempre sulla A24 Roma Teramo per la presenza di cantieri Si procede a rilento tra Castel Madama e Tivoli in direzione Roma e restiamo proprio nell'ambito dei Cantieri sulla A1 Roma Napoli dalle 22 di stasera e fino alle 6 di domani 16 gennaio sarà chiusa per lavori l'uscita di Colleferro verso Napoli chiuso anche lo svincolo di Ferentino in entrata verso Roma e uscita per chi proviene da Napoli nella stessa fascia oraria chiuso Inoltre lo svincolo di Orte nel tratto Firenze Roma qui per il traffico diretto a Firenze da Gian Guido Lombardi e Astral infomobilità per il momento è tutto a più tardi un servizio della Regione Lazio https:storage. 🔗 Leggi su Romadailynews.it © Romadailynews.it - Viabilità Roma Regione Lazio del del 15-01-2026 ore 16:25 Leggi anche: Viabilità Roma Regione Lazio del del 01-01-2026 ore 16:25 Leggi anche: Viabilità Roma Regione Lazio del del 01-01-2026 ore 15:25 Qui trovi una selezione di articoli, aggiornamenti e post social sullo stesso argomento. Viabilità Roma Regione Lazio del del 07-01-2026 ore 15 | 25; Viabilità Roma Regione Lazio del del 09-01-2026 ore 07 | 25; Viabilità Roma Regione Lazio del del 05-01-2026 ore 15 | 25; Viabilità Roma Regione Lazio del del 14-01-2026 ore 11 | 25. Viabilità Roma Regione Lazio del del 15-01-2026 ore 07:25 - Astral infomobilità dalla redazione di Astral infomobilità un servizio della regione Lazio traffico in aumento Come di consueto in queste prime ore di ... romadailynews.it

#Viabilità | #Manifestazioni | #Eventi | #Roma Mercoledì #14gennaio - Via Molise, manifestazione dalle 9:00 alle 13.00, nei pressi del Ministero delle Imprese e del Made in Italy. Possibili difficoltà di circolazione nell'area circostante - Piazza San Pietr facebook

#Roma #viabilità Mercoledì evento a Testaccio, in piazza Orazio Giustiniani: la viabilità x.com

Attraverso la ricerca si possono visualizzare altre notizie e contenuti multimediali online.