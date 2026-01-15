Viabilità Roma Regione Lazio del del 15-01-2026 ore 13 | 25

La situazione della viabilità a Roma e nel Lazio al 15 gennaio 2026, ore 13:25, mostra un traffico attualmente scorrevole sulla rete regionale. Sono in corso alcune modifiche, come chiusure temporanee sulla A1 e variazioni nel servizio ferroviario Roma-Viterbo. Ricordiamo l’importanza di adottare tutte le precauzioni necessarie in vista delle condizioni invernali, con pneumatici o catene obbligatorie fino al 15 aprile. Per aggiornamenti dettagliati, consultate il sito di Astral Infomobil

Astral infomobilità di nuovo Ben trovati dalla redazione di Astral infomobilità un servizio in collaborazione con la regione è Lazio la circolazione si presenta al momento scorrevole sulla rete viaria regionale le altre notizie torna alla domenica ecologica nella capitale il 18 gennaio primo appuntamento del 2026 stop al traffico privato nella fascia verde 7:30 alle 12:30 poi dalle 16:30 alle 20:30 le consuete deroghe sono consultabili sul nostro sito alla pagina dedicata Cambiamo argomento in cantieri sulla A1 Roma Napoli chiusa l'uscita di Colleferro Napoli dalle 22 di questa sera e fino alle 6 di domani venerdì 16 gennaio in alternativa per il traffico che proviene da Roma l'uscita consigliata in Valmontone è sempre sulla Roma Napoli dalle ore 22 di questa sera alle 6 domani mattina chiuso lo svincolo di Ferentino in uscita per il traffico che proviene da Napoli in alternativa è possibile utilizzare l'uscita di Frosinone svincolo di Ferentino chiuso anche l'entrata verso Roma in questo caso è possibile utilizzare crudi Anagni e fine della trasporto pubblico sulla ferrovia regionale Roma Viterbo tratta extraurbana da lunedì 19 gennaio per consentire i lavori di rinnovo all'intera struttura chiusura anticipata nella tratta Catalano Viterbo dal lunedì al venerdì le ultime partenze dei treni sono da Viterbo alle ore 17:15 e da Catalano alle ore 17:25 e servizio prosegue con i bus sostitutivi da Gina Pandolfi Astral infomobilità è tutto Grazie per l'attenzione oro messaggio di sicurezza stradale ogni stagione porta con sé nuovi paesaggi ma con l'inverno alle porte ogni viaggio richiede più attenzione pioggia freddo ghiaccio fatto non perdona e quello che sembrava un semplice tragitto può diventare un pericolo fino al 15 aprile 2026 è obbligatorio montare pneumatici invernali o avere catene da neve a bordo due scelte di un solo obiettivo viaggiare in sicurezza per tutti i dettagli sulle strade interessate visita il nostro sito informo che ti dà punto Astral Spa punto. 🔗 Leggi su Romadailynews.it

© Romadailynews.it - Viabilità Roma Regione Lazio del del 15-01-2026 ore 13:25

Leggi anche: Viabilità Roma Regione Lazio del del 13-01-2026 ore 15:25

Leggi anche: Viabilità Roma Regione Lazio del del 01-01-2026 ore 13:25

Nella pagina sono presenti link, aggiornamenti e contenuti provenienti da più fonti e piattaforme.

Viabilità Roma Regione Lazio del del 07-01-2026 ore 15 | 25; Viabilità Roma Regione Lazio del del 09-01-2026 ore 07 | 25; Viabilità Roma Regione Lazio del del 05-01-2026 ore 15 | 25; Viabilità Roma Regione Lazio del del 14-01-2026 ore 11 | 25.

Viabilità Roma Regione Lazio del del 15-01-2026 ore 07:25 - Astral infomobilità dalla redazione di Astral infomobilità un servizio della regione Lazio traffico in aumento Come di consueto in queste prime ore di ... romadailynews.it