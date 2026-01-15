Viabilità Roma Regione Lazio del del 15-01-2026 ore 12 | 25

Astral infomobilità e Ben ritrovati dalla redazione di Astral infomobilità un servizio della regione Lazio ho risolto l'incidente sulla A1 firenze-roma tra Ponzano Romano e Magliano Sabina la circolazione ora regolare in direzione Firenze le altre notizie e torna la domenica ecologica nella capitale il 18 gennaio primo appuntamento del 2026 al traffico privato nella fascia verde dalle 7:30 alle 12:30 poi dalle 16:30 alle 20:30 le consuete deroghe sono consultabili sul sito di Astral infomobilità alla pagina dedicata siamo in chiusura i cancelli sulla A1 Roma Napoli chiusa l'uscita di Colleferro in direzione Napoli dalle 22 di questa sera e fino alle 6 di domani venerdì 16 gennaio in alternativa per il traffico che proviene da Roma l'uscita consigliata e Valmontone e tutto da Gina Pandolfi Astral infomobilità Grazie per l'attenzione al prossimo aggiornamento un servizio della Regione Lazio

#Viabilità | #Manifestazioni | #Eventi | #Roma Mercoledì #14gennaio - Via Molise, manifestazione dalle 9:00 alle 13.00, nei pressi del Ministero delle Imprese e del Made in Italy. Possibili difficoltà di circolazione nell'area circostante - Piazza San Pietr facebook

#Roma #viabilità Mercoledì evento a Testaccio, in piazza Orazio Giustiniani: la viabilità x.com

