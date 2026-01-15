Viabilità Roma Regione Lazio del del 15-01-2026 ore 11 | 25

Ecco un’introduzione adatta a Google, chiara e sobria, di massimo 80 parole: Aggiornamento sulla viabilità a Roma e nel Lazio del 15 gennaio 2026 alle ore 11:25. Astral Infomobilità fornisce le ultime notizie sul traffico, con miglioramenti sul Raccordo Anulare e alcune criticità legate ai cantieri e alle chiusure temporanee, come quella dell’uscita di Castel di Lama sulla Roma Teramo. Si segnalano anche variazioni nel servizio ferroviario regionale, con

Astral infomobilità Un saluto Ben ritrovati dalla redazione di Astral infomobilità un servizio della regione Lazio 1 aggiornamento sul Raccordo Anulare migliora la circolazione uniche eccezioni rallentamenti per traffico in esterna tra l'uscita Prenestina Tiburtina e in interna dalla diramazione Roma Sud all'appia possiamo pagina ai cantieri ricordiamo che sulla Roma Teramo è chiusa l'uscita di Castel di Lama per il traffico che proviene da Teramo fino alle 18 di domani venerdì 16 gennaio in alternativa è possibile utilizzare l'uscita di Vicovaro Mandela in chiusura del trasporto pubblico sulla ferrovia regionale Roma Viterbo extraurbana da lunedì 19 gennaio per consentire i lavori di rinnovo all'infrastruttura chiusura anticipata nella tratta Catalano Viterbo dal lunedì al venerdì le ultime partenze dei treni sono da Viterbo alle ore 17:15 e da Catalano alle ore 17:25 il servizio o prosegue con il bus sostitutivi è tutto da Gina Pandolfo e Astral infomobilità Grazie per l'attenzione al prossimo aggiornamento video della Regione Lazio https:storage. 🔗 Leggi su Romadailynews.it

