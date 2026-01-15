Viabilità Roma Regione Lazio del del 15-01-2026 ore 09 | 40

Ecco un’introduzione conforme alle tue richieste: Il servizio di Astral Infomobilità della Regione Lazio fornisce aggiornamenti sulla viabilità a Roma e dintorni. Attualmente, l’incidente sulla A1 tra Ceprano e Frosinone è stato risolto, mentre sul Raccordo Anulare si segnalano code sulla carreggiata esterna tra Roma Sud e Appia Eco. Situazioni di traffico si registrano anche sulla Roma-Fiumicino, con rallentamenti tra Portonaccio e via del Cappellaccio.

Astral infomobilità Un saluto Ben ritrovati dalla redazione di Astral infomobilità un servizio della regione Lazio risolto l'incidente sulla A1 Roma Napoli la situazione regolare tra Ceprano e Frosinone in direzione Roma ci spostiamo sul Raccordo Anulare permangono le code lungo la carreggiata esterna del raccordo anulare per l'incidente avvenuto in precedenza e ora risolto siamo tra le uscite diramazione Roma sud e a 24 interna code per traffico dalla diramazione Roma Sud alla Appia Eco di diminuzione e sull'altra turbano anche sulla roma-fiumicino nell'ordine tra Portonaccio il bivio per la tangenziale est verso il Cen all'altezza di via del Cappellaccio direzione euro.

#Viabilità | #Manifestazioni | #Eventi | #Roma Mercoledì #14gennaio - Via Molise, manifestazione dalle 9:00 alle 13.00, nei pressi del Ministero delle Imprese e del Made in Italy. Possibili difficoltà di circolazione nell'area circostante - Piazza San Pietr facebook

#Roma #viabilità Mercoledì evento a Testaccio, in piazza Orazio Giustiniani: la viabilità x.com

