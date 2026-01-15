Viabilità Roma Regione Lazio del del 15-01-2026 ore 09 | 10

Questa è l'ultima aggiornamento sulla viabilità a Roma e nel Lazio del 15 gennaio 2026 alle 09:10. Si segnalano alcuni rallentamenti e code su diverse arterie, tra cui il Raccordo Anulare, la Tiburtina, la Casilina e la Salaria. Un incidente sulla direttrice Roma-Napoli in direzione Roma è in fase di risoluzione, mentre il traffico rimane intenso in varie tratte urbane. Per ulteriori dettagli, consultare i servizi di Astral Infomobilità.

Astral infomobilità dalla redazione di Astral infomobilità un servizio della regione Lazio l'incidente n'è uno sulla direttrice Roma Napoli Frosinone in direzione Roma di amore uno sguardo al Raccordo Anulare in esterna in via di risoluzione l'incidente avvenuto in precedenza rimangono le cose dalla Tuscolana alla Tiburtina a seguire rallentamenti ma per traffico Tiburtina la diramazione Roma nord Inter Napoli a tratti sempre per il traffico intenso della diramazione Roma nord della Tiburtina poi file dalla Casilina l'appia e rallentamenti dalla alla Roma Fiumicino situazione invariata sulla Roma Fiumicino code transa del Tevere via del Cappellaccio verso l'euro situazione invariata anche sulla tratto Urbano della Roma Teramo cose da Fiorentini al bivio per la tangenziale est verso il centro in uscita da Togliatti al Raccordo Anulare ora le consolari sulla sulla Salaria code rispettivamente dal raccordo anulare a via dei due punti e Davide spada via dei Prati Fiscali tutto verso il centro Latina Pandolfi Astral infomobilità è tutto Grazie per l'attenzione al prossimo aggiornamento un servizio della Regione Lazio

#Viabilità | #Manifestazioni | #Eventi | #Roma Mercoledì #14gennaio - Via Molise, manifestazione dalle 9:00 alle 13.00, nei pressi del Ministero delle Imprese e del Made in Italy. Possibili difficoltà di circolazione nell'area circostante - Piazza San Pietr facebook

#Roma #viabilità Mercoledì evento a Testaccio, in piazza Orazio Giustiniani: la viabilità x.com

