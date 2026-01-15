Viabilità Roma Regione Lazio del del 15-01-2026 ore 08 | 40

Aggiornamento sulla viabilità a Roma e nel Lazio, datato 15 gennaio 2026 alle 08:40. Sono segnalati incidenti e rallentamenti sull'A1 tra Ceprano e Frosinone, sul raccordo anulare e in alcune strade esterne, con traffico intenso e code in varie zone della città. Si consiglia di pianificare gli spostamenti considerando le condizioni attuali. Per ulteriori aggiornamenti, consultare il servizio di Astral Infomobilità, Regione Lazio.

Astral infomobilità dalla redazione di Astral infomobilità un servizio della regione Lazio in apertura incidente in A1 sulla direttrice roma-napoli code tra Ceprano e Frosinone direzione Roma sul raccordo anulare per un altro incidente in esterna che ho detto è uscita Casilina Bufalotta si transita su una sola corsia sempre in esterna si rallenta qui per traffico intenso e dall'aroma più vicino all'appia interna code tra diramazione Roma Nord a Tiburtina e dalla diramazione Roma Sud all'acqua poi rallentamenti fino alla Roma Fiumicino e ci spostiamo sulla tratto Urbano della Roma Teramo code dei fiorentini al bivio tangenziale essere sul centro e in uscita dato gli atti al Raccordo Anulare situazione analoga code sulla Roma Fiumicino traccia del Tevere e via del Cappellaccio verso l'Eur è uno sguardo alle consolari sull'Aurelia traffico rallentato da via più a Spezia via dei Maffei file sulla Appia da via dei Laghi a via delle Capannelle tutto verso il centro da Ginevra a l'infomobilità è tutto Grazie per l'attenzione al prossimo aggiornamento un servizio della Regione Lazio

#Viabilità | #Manifestazioni | #Eventi | #Roma Mercoledì #14gennaio - Via Molise, manifestazione dalle 9:00 alle 13.00, nei pressi del Ministero delle Imprese e del Made in Italy. Possibili difficoltà di circolazione nell'area circostante - Piazza San Pietr facebook

#Roma #viabilità Mercoledì evento a Testaccio, in piazza Orazio Giustiniani: la viabilità x.com

