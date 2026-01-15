Viabilità Roma Regione Lazio del del 15-01-2026 ore 07 | 25

Al momento, il traffico a Roma e nel Lazio presenta alcune criticità, con code e rallentamenti causati da un incidente sulla carreggiata esterna del raccordo anulare e traffico intenso su diverse arterie principali. Si consiglia di monitorare gli aggiornamenti e pianificare gli spostamenti in modo adeguato. Ricordiamo l’obbligo di pneumatici invernali o catene da neve dal 15 aprile 2026, per garantire la sicurezza di tutti sulle strade.

Astral infomobilità dalla redazione di Astral infomobilità un servizio della regione Lazio traffico in aumento Come di consueto in queste prime ore di giovedì 15 gennaio a complicare la situazione anche un incidente sulla carreggiata esterna raccordo anulare code tra le uscite A24 e Bufalotta in esterna si rallenta ma per traffico intenso tra Aurelia e Pescaccio internet si sta in coda sempre per il traffico dalla stazione Roma su dall'appia ci spostiamo sul tratto Urbano della Roma Teramo incolonnamenti da raccordo anulare al bivio per la tangenziale est direzione centro ora le consolari sulla Salaria sulla Flaminia code nell'ordine dell'aeroporto dell'Urbe a via dei Prati Fiscali del raccordo anulare a via dei Due Ponti nei due casi direzione centro è tutto Grazie per l'attenzione da Gina Pandolfo è Astral infomobilità a seguire un messaggio di sicurezza stradale ogni stagione porta con sé nuovi paesaggi ma con l'inverno alle porte ogni viaggio richiede più attenzione pioggia freddo ghiaccio l'asfalto non perdona e quello che sembrava un semplice tragitto può diventare un pericolo nel 15 aprile 2026 è obbligatorio montare pneumatici invernali o avere catene da neve a bordo due scelte diverse un solo obiettivo viaggiare in sicurezza per tutti i dettagli sulle strade interessate visita il nostro sito info visita punto Astral Spa punto. 🔗 Leggi su Romadailynews.it © Romadailynews.it - Viabilità Roma Regione Lazio del del 15-01-2026 ore 07:25 Leggi anche: Viabilità Roma Regione Lazio del del 07-01-2026 ore 15:25 Leggi anche: Viabilità Roma Regione Lazio del del 07-01-2026 ore 07:25 Scorrendo la pagina è possibile consultare notizie, approfondimenti e contenuti social collegati. Viabilità Roma Regione Lazio del del 07-01-2026 ore 15 | 25; Viabilità Roma Regione Lazio del del 09-01-2026 ore 07 | 25; Viabilità Roma Regione Lazio del del 05-01-2026 ore 15 | 25; Viabilità Roma Regione Lazio del del 14-01-2026 ore 11 | 25. Viabilità Roma Regione Lazio del del 14-01-2026 ore 17:25 - Astral infomobilità nuovi aggiornamenti in tempo reale con Astral infomobilità servizio della regione Lazio sulla 12 a causa di un incidente ci sono ... romadailynews.it

#Viabilità | #Manifestazioni | #Eventi | #Roma Mercoledì #14gennaio - Via Molise, manifestazione dalle 9:00 alle 13.00, nei pressi del Ministero delle Imprese e del Made in Italy. Possibili difficoltà di circolazione nell'area circostante - Piazza San Pietr facebook

#Roma #viabilità Mercoledì evento a Testaccio, in piazza Orazio Giustiniani: la viabilità x.com

La ricerca permette di visualizzare articoli e video su argomenti simili o correlati.